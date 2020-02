"Sono molto felice di annunciare il mio rinnovo con Honda HRC per i prossimi 4 anni e di continuare a far parte di questa grande famiglia! Continueremo a dare il massimo per raggiungere i nostri obiettivi!". Così sui social Marc Marquez ha annunciato il rinnovo dell'accordo con la casa giapponese fino al 2024.



"Sono molto orgoglioso di annunciare il mio rinnovo con la Honda Racing Corporation per i prossimi quattro anni - si legge anche sul comunicato del team - La Honda mi ha dato l'opportunità di arrivare nella classe MotoGP nel 2013. Dal primo anno abbiamo raggiunto il successo insieme e sono molto felice di continuare a far parte della famiglia Honda. HRC mi dà la fiducia necessaria per prolungare questa avventura per raggiungere i nostri obiettivi e continuare la nostra storia di successo".



“Siamo lieti di annunciare che, dopo la fine della stagione in corso, Marc rimarrà nella famiglia Honda per altri quattro anni - ha invece detto Yoshishige Nomura, presidnete di HRC - Abbiamo iniziato a parlare alcuni mesi fa, poiché entrambe le parti volevano stare insieme e continuare a vincere. Marc ha iniziato la sua carriera nella classe regina nel 2013 e con lui abbiamo vinto sei degli ultimi sette titoli della MotoGP. Come campione unico, merita un accordo unico. Sono molto fiducioso in questa collaborazione e auguro a tutti i soggetti coinvolti altri successi".