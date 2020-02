E' iniziata la tre gioni di test a Losail, ultima occasione per i team per provare novità tecniche in vista dell'inizio del Mondiale 2020. Tra queste c'è anche l'introduzione del meccanismo 'holeshot' da parte della Yamaha: si tratta di una farfalla sul piatto di sterzo che permette di abbassare la moto alla partenza. Un'introduzione avanzata già l'anno scorso dalla Ducati e che viene mostrato nel video sopra, in cui Vinales "abbassa" il posteriore. Tra i piloti della casa giapponese, l'holeshot è a disposizione della coppia del team ufficiale e di Quartararo, assente sulla M1 di Morbidelli. Per tutti le novità dal Qatar, appuntamento alle 23:30 con "Paddock Live Show-Speciale Test" su Sky Sport MotoGP (canale 208)