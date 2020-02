Secondo dei tre giorni di test a Losail. Sul circuito in Qatar, teatro del primo GP in stagione 2020 (in programma l'8 marzo alle 16, in diretta su Sky Sport MotoGP), i team continuano a provare nuove soluzioni per affrontare al meglio il nuovo Mondiale. Dopo le prove nel Day-1, la Ducati continua a testare il proprio "Holeshot 2.0", già usato nei test di Sepang e proposto nella versione 1.0 anche sulle M1 Yamaha. Per la GP20, la casa di Borgo Panigale ha adattato un pezzo di derivazione ciclistica. La stessa pulsantiera (in foto quella con i tasti blu e grigio sulla moto di Bagnaia) è usata nella mountain bike. Premendo il tasto grigio si blocca l’ammortizzatore, un assetto ideale quando si deve procedere in piano o in salita. In discesa, invece, premendo il secondo tasto, quello blu, si sblocca l’ammortizzatore per attutire i colpi. In casa Ducati è stato adattato questo dispositivo per la moto 2020: in uscita di curva, si abbassa sul posteriore per via dell’accelerazione, il pilota, premendo il tasto grigio, blocca la sospensione; la moto così rimane con il posteriore abbassato lungo tutto il rettilineo. In questo modo viene migliorata l’efficienza aerodinamica, perché l’assetto aerodinamico rimane neutro. E soprattutto, con questo assetto il pilota può frenare più tardi, considerando il minore trasferimento di carico. Quando poi si arriva in staccata, toccando il freno, o premendo il tasto blu, l’ammortizzatore viene sbloccato e la moto si rialza sul posteriore, con un assetto adatto a curvare (un retrotreno basso renderebbe l’anteriore instabile). Questo dispositivo è quindi "rubato" alla mountain bike? Sì e no, nel senso che il pezzo è per le mountain bike ed è acquistabile a livello commerciale, ma il sistema Ducati è evidentemente più sofisticato a livello ingegneristico, per riuscire a fronteggiare le forze in gioco nella MotoGP.