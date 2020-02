8/8 ©Getty

Tornata di test difficile per Cal Crutchlow. Dopo aver chiuso 19esimo la prima giornata, il britannico ha incontrato diverse difficoltà anche nella seconda. Al termine del Day-1, il pilota del team Honda Lcr si è sfogato in maniera decisa: "Non ho un buon feeling e questo mi ha impedito di essere più veloce. Al momento, posso solo guidare molto lentamente, perché non posso forzare la moto al momento. E' davvero strano. La spinta che c'è quando entri in curva e quando esci dalla curva all'apertura del gas è davvero un problema al momento per me"