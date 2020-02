Seconda giornata di test in pista a Losal per i piloti di MotoGP, che scaldano i motori in vista della prima gara del 2020, in programma proprio in Qatar l'8 marzo alle 16 (diretta su Sky Sport MotoGP, canale 208). Giorno a due volti per la Ducati, impegnata nel testare l'holeshot 2.0 e il nuovo forcellone: Andrea Dovizioso ha chiuso ottavo in 1:54.662, quattro posizioni davanti a Danilo Petrucci (distante 190 millesimi dal compagno).

Dovizioso: "Situazione più chiara, ma la gara è un'altra cosa"

Undicesimo al termine del Day-1, Dovizioso chiude in crescita la seconda giornata, in ottava posizione: "Sono più contento rispetto al primo giorno, abbiamo fatto un bel lavoro. La situazione è un po' più chiara. La velocità nel passo gara c'è, ma le Yamaha e le Suzuki sono più veloci". Sessione di test importante ma non esaustiva secondo il Dovi: "Alcuni dettagli li vedi solo nel weekend di gara, girando nei test puoi avere una concezione su dove dobbiamo cercare di metterci a posto e su come lavorare con le nuove gomme. Ma ci sono dettagli che solo nei weekend si potranno vedere. Oggi abbiamo fatto il maggior numero di giri possibili per capire le gomme, puntando sulla durata. Non male, siamo veloci".

Petrucci: "Nel Day-3 simulazione gara completa"

Dopo un buon quarto posto nel Day-1, Petrucci ha trovato più difficoltà nella seconda giornata, in cui ha chiuso 12°: "Buona giornata, abbiamo girato più di ieri e sono contento di questo. Non abbiamo montato la gomma morbida nel finale, per questo siamo dietro nella classifica finale. Ho fatto una simulaziona gare sull'1:55 basso e non è male". Il Petrux individua quale sia il pilota da battere, almeno nei tempi visti nei test: "Vinales va molto veloce, riesce a fare un 1:54 alto e rimane costante per molti giri". Programma chiaro per il Day-3: "Lavoreremo per migliorare ancora un po' il set up, puntando a fare una simulazione gara completa. Nonostante non abbiamo cercato il tempo alla fine, sono fiducioso".