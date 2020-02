Il campione del mondo, non al 100 per cento dopo l'operazione alla spalla, non è contento della nuova Honda. "Facciamo fatica, appena proviamo a spingere il rischio caduta è alto. Al momento non possiamo lottare per i primi cinque posti". Anche il fratello Alex sulla stessa linea: "Faccio fatica, non mi sento bene sulla moto"

Poche volte si era sentito un Marc Marquez così scontento, soprattutto alle porte della nuova stagione. Non sono solo le difficoltà a trovare la migliore condizione dopo l’operazione alla spalla destra (lo spagnolo non è al cento per cento e non può forzare) ma sono anche i problemi di guida a preoccuparlo. Nella seconda giornata di test il campione del mondo non è andato oltre il 14° tempo, a oltre un secondo di ritardo da Fabio Quartararo, ed è stato protagonista di una caduta nella seconda parte di giornata. "La moto è difficile da guidare – spiega ai microfoni di Sky Sport il pilota della Honda -. Quando proviamo a spingere, cadiamo. Tutte le Honda stanno facendo fatica. Rispetto alla Malesia abbiamo scoperto un punto debole nelle curve, visto che in questo circuito è molto importante la scorrevolezza”. Marquez parla di "situazione critica" e si lancia in una previsione piuttosto pessimistica sulla gara d’esordio a Losail. "Non siamo da top 5".