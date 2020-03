Il francese del team Petronas, tra i favoriti per la vittoria sul circuito di Losail, è amareggiato dopo la decisione di annullare il weekend di MotoGP in Qatar: "Aspettavo questa gara dall'ultimo Gran Premio della scorsa stagione..."

"Triste e deluso". Fabio Quartararo descrive con questi due aggettivi la propria amarezza per la notizia dell'annullamento del weekend di MotoGP sul tracciato di Losail. Un boccone difficile da digerire per il pilota del team Petronas, tra i grandi protagonisti dei test invernali e pronto a competere per la vittoria in Qatar. "Aspettavo la prima gara del 2020 dall'ultima del 2019. Vediamo ora quando sarà la prima corsa della nuova stagione...", scrive su Instagram il rookie del 2019. Infine un pensiero ai piloti della Moto2 e della Moto3, loro sì pronti a iniziare il campionato. "Buona fortuna ai colleghi che potranno correre domenica".