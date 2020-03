Bagnaia: "La moto è competitiva, ci divertiremo"

Il team Pramac ha presentato ufficialmente le moto per la stagione 2020. Miller e Bagnaia avranno a disposizione le stesse Ducati dei piloti ufficiali. L'australiano: "Sono entusiasta, questo sarà un anno molto importante per me". Pecco: "Mi sono allenato duramente per arrivare al 110%, ora sono pronto"

La Pramac è pronta a ripartire in grande stile per la sua 19° stagione consecutiva in MotoGP: sono state svelate le nuove livree Ducati Desmosedici GP, disegnate dal Centro Stile Lamborghini. Purtroppo ci sarà da aspettare ancora un po’ per vederle in pista, dato che la MotoGP non correrà in Qatar (tutto regolare invece per Moto2 e Moto3). Tuttavia i due piloti Pramac scalpitano per salire in sella alle loro nuove moto, che in questa stagione saranno entrambe nella versione Factory 2020, a conferma della volontà di crescere ogni anno e mantenere un livello di competitività che la MotoGP sempre più richiede.

Miller: "Sono entusiasta della moto"

Jack Miller riparte dai cinque podi ottenuti nel 2019 (Austin, Brno, Aragon, Phillip Island e Valencia): “Vorrei cercare di fare ancora meglio. Questa stagione sarà molto importante per me. Sia io sia il mio team stiamo lavorando duramente affinché questo accada. Sono entusiasta della moto, ho subito trovato un buon feeling, non vedo l’ora di poter iniziare e dare il massimo, perché il livello della MotoGP quest’anno sarà altissimo”.