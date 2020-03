18/18

La Ducati ha molta fiducia in Miller e Bagnaia, tanto da aver affidato ai due piloti del team Pramac la stessa moto dei due piloti ufficiali, come spiega Paolo Ciabatti, direttore sportivo di Ducati Corse: "Quest'anno abbiamo fatto uno sforzo eccezionale insieme al Pramac Racing Team per mettere a disposizione di Miller e Bagnaia delle Desmosedici GP20 identiche a quelle usate dai due piloti ufficiali. Per Ducati Corse è la prima volta, ma siamo convinti di aver preso la decisione giusta per mettere Jack e Pecco nelle migliori condizioni di poter dimostrare in pista il loro grande talento"

Bagnaia: "La moto è competitiva, ci divertiremo"