Dorna ha fornito un aggiornamento sul calendario della MotoGP 2020, con il GP di Thailandia rinviato per l'emergenza coronavirus nel weekend del 2-4 ottobre. Aragon, che si sarebbe dovuto correre in quelle date, è stato così anticipato di una settimana, nel weekend del 25-27 settembre

L'emergenza coronavirus costringe Dorna a riorganizzare il calendario di MotoGP 2020. Dopo l'annullamento della gara della classe regina del Qatar e l'ufficializzazione del rinvio del GP di Thailandia in programma il prossimo 22 marzo, è stato rimesso mano al calendario. Il Gran Premio di Buriram slitta al weekend del 2-4 ottobre, quando si sarebbe dovuto correre ad Aragon. Il weekend spagnolo è stato così anticipato di sette giorni, al 25-27 settembre. Le nuove date sono state illustrate in una conferenza stampa in Qatar da Carmelo Ezpeleta, CEO di Dorna.

Il calendario aggiornato