Previsto originariamente nel weekend del 17-19 aprile, il Round in Olanda che avrebbe dovuto segnare la ripresa del Mondiale di Superbike si correrà dal 21 al 23 agosto. Si dovrebbe ripartire dunque nel fine settimana dell'8-10 maggio a Imola

Non si ferma l'emergenza coronavirus e non si fermano le modifiche nei calendari delle principali manifestazioni sportive 2020. Nel giorno dell'ufficialità dello spostamento dell'Olimpiade di Tokyo al 2021, arriva anche una comunicazione importante per il Mondiale di Superbike. Il Round di Assen, che avrebbe dovuto essere il secondo del Campionato dopo gli spostamenti di Losail (Qatar) e Jerez (Spagna), passa da aprile ad agosto: si correrà il weekend del 21-23 sullo storico circuito olandese. Decisione inevitabile, dopo lo stop delle autorità locali a qualsiasi manifestazione fino al 1 giugno.

Come cambia il calendario

A differenza della MotoGP la Superbike ha debuttato nel 2020 con il round di Phillip Island (Australia), poi c'è stato lo stop. Questo il programma stando alle ultime decisioni prese dagli organizzatori, con l'assenza del Qatar (ancora da definire la data in cui verrà recuperato):

28 febbraio-1 marzo: Australia, Phillip Island

8-10 maggio: Italia, Imola

22-24 maggio: Spagna, Aragon

12-14 giugno: Italia, Misano

3-5 luglio: Gran Bretagna, Donington

31 luglio-2 agosto: Germania, Oschersleben

21-23 agosto: Olanda, Assen

4-6 settembre: Portogallo, Portimao

18-20 settembre: Spagna, Barcellona

2-4 ottobre: Francia, Magny-Cours

9-11 ottobre: Argentina, San Juan

23-25 ottobre: Spagna, Jerez