Domenica 29 marzo appuntamento al Mugello: tranquilli, la gara prevista su questo circuito non verrà sostituita, resta in programma nel calendario del Motomondiale 2020, ma aspettando il via della stagione ospiterà i big della MotoGP per una gara virtuale. In pista piloti veri: a giocarsi la vittoria saranno tra gli altri Marquez, Quartararo, Vinales e Bagnaia. Telecronaca affidata a Guido Meda e Mauro Sanchini, potrete seguire l'intero racconto domenica alle 15 su Sky Sport MotoGP (canale 208). Facciamo chiarezza su regole e programma

DOMENICA SFIDA VIRTUALE AL MUGELLO: GLI ORARI