"Stoner day", una giornata con il campione Ducati

Lunedì 30 marzo è lo "Stoner day" su Sky Sport MotoGP. Dalle 19 scatta una programmazione speciale per 24 ore dedicata al campione australiano, l’ultimo pilota a vincere il Mondiale MotoGP in sella alla Ducati. E prima di gustarci le gare dell’australiano, durante il mattino c’è ancora tempo per rivedere i GP più emozionanti di un altro grande ducatista: Andrea Dovizioso

