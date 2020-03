I piloti come non li avete mai visti: dopo lo spettacolo della gara virtuale del Mugello tra sorpassi e cadute, ecco il bello del backstage con le immagini dei protagonisti mentre si preparano al GP. Da Quartararo che esibisce il joypad customizzato a Rins che "carica" il portafortuna a 4 zampe. Prossimo appuntamento il 12 aprile: attesi nuovi big in griglia di partenza, come i piloti del team Ducati e del Red Bull KTM Factory Racing. Potrete seguire la gara in diretta alle 15 su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport MotoGP (208) con la telecronaca di Guido Meda e Mauro Sanchini