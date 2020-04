Per anni è stato l'antagonista più animato di Rossi: Biaggi ha vinto 4 Mondiali nella 250 e 2 in Superbike. In 500 ha fatto benissimo nella prima gara, collezionando in totale 13 vittorie. Per tutti era "Il Corsaro" e proprio al suo soprannome è legato uno dei ricordi più speciali che ho di Max

Venerdì 3 aprile giornata dedicata a Biaggi su Sky Sport MotoGP (canale 208) per rivedere il meglio della sua carriera attraverso una programmazione inedita