Venerdì 3 aprile è il "Biaggi day" su Sky Sport MotoGP (canale 208). Dalle 6 del mattino scatta una programmazione speciale dedicata al "Corsaro" sei volte campione del mondo (quattro titoli in 250, due titoli in Superbike). Tra le gare proposte, c'è anche il successo in MotoGP in Malesia nel 2002: in quell'occasione, Max vinse di appena mezzo secondo sull'eterno rivale Rossi, firmando la vittoria numero 600 di un pilota italiano nella storia del Mondiale