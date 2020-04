Anche Rossi e Petrucci al 2° GP virtuale su Sky

Si aggiungono due piloti d'eccezione alla già stellare griglia di partenza del secondo GP virtuale della stagione: al Red Bull Ring, al via anche Rossi e Petrucci, insieme ai fratelli Marquez, Bagnaia, Quartararo e Vinales. Gara in diretta alle 15 su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport MotoGP (208), telecronaca di Guido Meda e Mauro Sanchini

Valentino Rossi e Danilo Petrucci correranno domenica 12 aprile il GP virtuale di MotoGP . La gara sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP a partire dalle ore 15. E' questa la più grande novità del secondo appuntamento che vedrà sfidarsi a colpi di joypad i migliori piloti del motomondiale , questa volta sul circuito del Red Bull Ring . I due italiani si aggiungono a un parterre d'eccezione, che comprende tra gli altri il campione del mondo Marc Marquez , il fratello Alex (vincitore della prima gara al Mugello), Fabio Quartararo, Maverick Vinales e Pecco Bagnaia . Come già accaduto nel primo appuntamento, la griglia di partenza verrà decisa da una qualifica di cinque minuti, mentre la gara si svolgerà al meglio dei 10 giri, sempre con il videogioco ufficiale della MotoGP 2019, lo stesso utilizzato dai giocatori professionisti nel MotoGP eSport Championship.

La diretta su Sky

Come già successo per il Mugello, la seconda gara virtuale del 2020 della MotoGP sarà trasmessa in diretta alle 15 su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport MotoGP (208), telecronaca affidata a Guido Meda e Mauro Sanchini.