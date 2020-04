"Sky VR46 day": programmazione speciale su Sky

Marini e Bezzecchi in Moto2, Migno e Vietti in Moto3: sono loro i piloti dello Sky Racing Team VR46 impegnati nel Mondiale 2020. Sky Sport MotoGP (canale 208) dalle 18 oggi dedica una programmazione speciale per rivedere tutte le gare più emozionanti nella storia del team, che ha debuttato nel 2014 in Moto3

Tra i GP proposti spicca quello della Thailandia del 2018 con la prima doppietta della squadra firmata Bagnaia-Marini, nell'anno in cui Pecco vinse il titolo in Moto2