Ci sono le gare, ci sono le qualifiche, ci sono le moto, i box, i tifosi. Ma in pista, a lottare con il cronometro, a rischiare la vita in ogni giro, ci sono loro: i piloti. Cosa c’è nella testa di un pilota durante un GP? Cosa c’è nel cuore di un pilota dopo una vittoria? E dopo una sconfitta? Il film "Undaunted" svela questo aspetto inedito, concentrandosi sulla vita di Andrea Dovizioso, in particolare sulla stagione 2019, caratterizzata dal duello con Marc Marquez per il titolo. Domenica 12 e lunedì 13 aprile sarà possibile vedere su Sky Sport MotoGP questo imperdibile documentario, prodotto dalla Red Bull. Il regista, Paolo Novelli, ha seguito DesmoDovi per un anno, passo dopo passo, raccontando tutto quello che le telecamere solitamente non mostrano dietro le quinte del paddock. Un modo per scavare nell’animo di un campione della MotoGP, per osservare da vicino la sua vita dentro e fuori la pista, per provare a capire quanto lavoro e quanti sacrifici servono per essere un pilota professionista.