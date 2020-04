Ex Team manager di Ducati e Honda, Livio Suppo ricorda il 2014 dei record di Marc Marquez: "Poteva vincerle tutte. La sua forza mentale è straordinaria: riesce ad essere sempre positivo e ha sempre voglia di migliorare. Non molla mai. Nemmeno quando vede la morta in faccia come al Mugello nel 2013"

Livio, come responsabile del team Honda HRC, hai vissuto delle stagioni memorabili con Marc Marquez. In particolare, quella dei record del 2014, con le dieci vittorie consecutive nelle prime dieci gare, cosa ti viene in mente di quell’anno?

"Credo che la stagione straordinaria del 2014 di Marc sia anche un riflesso della vittoria del titolo da rookie l'anno precedente. Era arrivato da esordiente nel 2013 e anche complici gli infortuni di Pedrosa e Lorenzo ha vinto al primo anno. Ecco, è arrivato nel 2014 con una maggiore sicurezza e tranquillità in se stesso e questo lo ha portato a esprimersi a un livello altissimo con le 10 vittorie consecutive nelle prime 10 gare".

Aveva già cominciato a indirizzare lo sviluppo della moto nella seconda stagione con voi?

"Credo che Marc si sia adattato benissimo alla Honda, anche perché spesso i piloti, quando vogliono continuamente trovare delle aree di miglioramento nel setup, invece di migliorare peggiorano le cose. Quando le cose vanno bene meglio lasciarle così come stanno, il pilota si abitua e va sempre più forte. Credo che tutti i top rider vogliano rivendicare di indirizzare lo sviluppo della moto, lo ha fatto anche Vinales recentemente, mentre io penso che il loro lavoro sia dare del gas e lasciare lo sviluppo agli ingegneri".

Quando ha cominciato a inanellare quella serie di vittorie consecutive a inizio stagione, vi ha sorpresi o era la naturale evoluzione del suo talento?

"Una cosa simile l'ho vissuta con Casey Stoner in Ducati nel 2007, non ha vinto 10 gare consecutive, ma 8 nelle prime 13. Piloti come Marc, Casey o Rossi nei primi anni 2000 sono talmente forti da poter vincere potenzialmente tutte le gare. Poi difficilmente succede per vari motivi, ma quando sono così forti è normale che vincano tante gare, Rossi ai tempi d'oro ne vinceva almeno 12 all’anno. È quasi più strano quando non vincono".

Hai parlato di Stoner, quali sono le differenze tra i due partendo dal presupposto che sono due piloti dal talento straordinario?

"Dal punto di vista caratteriale Marc e Casey sono diametralmente opposti: il primo è sempre positivo, sempre contento, riesce sempre a vedere il bicchiere mezzo pieno. Casey ha un carattere più difficile, è più facile che si arrabbi e che quindi se qualcosa va storto aumenti la negatività. Marc, invece, riesce a trasformare in positivo anche le cose che vanno storte, secondo me è il vantaggio più grosso di Marc, che non ha caso ha vinto 6 degli ultimi 7 Mondiali. Riesce sempre ad ottenere il massimo e soprattutto a superare i momenti difficili con facilità, o meglio riesce a farlo, se poi lo faccia anche facilmente lo sa solo lui...In ogni caso trasmette sempre positività e questo in uno sport dove la testa dei piloti è così importante è fondamentale".

C'è un episodio, in quella stagione, che ti ha fatto capire ancora di più che Marc era straordinario, non tanto in termini di talento ma di forza mentale?

"Bisogna andare indietro di un anno, al Mugello 2013, quando cadde sul rettilineo a più di 250 km/h. Disteso nella via di fuga alzò il braccio e noi pensavamo che volesse fare un segno per tranquillizzare i genitori, per fargli capire che stava bene. In realtà quando è tornato ai box mi ha detto che aveva alzato il braccio per dare indicazioni al box di preparare la seconda moto! Uno che appena ha visto la morte di faccia, si ferma nella ghiaia e pensa a voler risalire subito in moto, questo è Marc".

Pensi che sia quella la sua stagione migliore, insieme al 2019 quando ha sempre chiuso le gare o primo o secondo? È questo il suo livello o può fare anche meglio?

"Raggiungere il livello mostrato nel 2014 e nel 2019 è veramente difficile per chiunque, perché prima o poi arriva qualcuno più forte o qualcuno che ha la moto messa meglio della tua, quindi diventa più difficile vincere. Lo è stato per Doohan, lo è stato per Rossi, lo sarà anche per Marquez. Marc in realtà è ancora molto giovane e si fa fatica a pensare a quando avrà un calo e non è un caso che la Honda lo abbia blindato per altri 4 anni, penso che abbiano fatto bene. Nelle corse non i può mai dire, perché se ci pensi anche nel 2007 nessuno avrebbe mai pensato che Stoner avrebbe dominato il Mondiale, eppure l'ha fatto. Ogni anno si riparte tutti da zero, ovviamente c'è chi è più forte ma se ci pensi anche quest'anno fossimo partiti in Qatar, magari Marc avrebbe fatto fatica nelle prime gare per via della spalla infortunata o perché la Honda aveva dei problemi, ecco non si può mai dire".