Grazie alle prime riaperture della fase 2 il pilota della Yamaha è potuto tornare in pista nel suo ranch per un primo assaggio di due ruote, in attesa di capire quando riuscirà a ripartire il Mondiale. "Finalmente siamo tornati", ha scritto sul proprio profilo Instagram nel quale ha pubblicato anche diverse foto della giornata trascorsa anche insieme a Luca Marini e Franco Morbidelli

