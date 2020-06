Il mondo del motociclismo saluta Carlo Ubbiali. Uno dei più grandi piloti italiani di sempre, capace di vincere ben 9 titoli mondiali negli anni ‘50, si è spento all’età di 90 anni nella sua Bergamo, dove era nato il 22 settembre del 1929, dopo essere stato ricoverato per quasi un mese a causa di problemi respiratori. "La volpe", come era chiamato dalla stampa dell’epoca per la sua caratteristica di studiare a lungo i suoi avversari prima di sferrare il finale e decisivo attacco, o "il cinesino", il nomignolo che gli era stato dato dai colleghi a causa della sua bassa statura e gli occhi leggermente a mandorla, è stato un vero e proprio dominatore della scena motociclistica degli anni ’50, durante i quali vinse ben 9 titoli mondiali, 6 nella 125 e 3 nella 250, di cui 8 con la MV Augusta, azienda motociclistica presso la quale iniziò a lavorare come meccanico nel 1948 e per la quale iniziò a correre. Impressionanti anche i numeri relativi alle vittorie e ai podi in relazione al numero di Gran Premi corsi: in sole 74 gare ufficiali disputate, Ubbiali riuscì a conquistare 39 vittorie, 68 podi e 34 giri veloci. Fenomenale, poi, il suo particolare score in Olanda, che gli valse anche il soprannome di "professore di Assen": in 9 delle 10 partecipazioni è sempre andato sul podio, con 4 vittorie, 4 secondi posti e un terzo posto tra le classi 125 e 250), tranne nel 1951 quando si ritirò nella gara delle 125.