A Misano, nel corso della seconda giornata di test, allenamento anche per Johann Zarco: assistito nel box dal suo capotecnico del team Ducati Avintia Marco Rigamonti, il pilota francese ha caricato la sua Panigale V4 sul proprio furgone e dalla Francia ha raggiunto il circuito di Misano. In primo piano il mercato piloti: "L'unico posto che rimane nella Ducati ufficiale è di Dovizioso, credo che per loro sia importante perchè è un pilota che può andare sul podio ad ogni gara e per un team ufficiale è giusto sia così. Questo è un sogno che non voglio dimenticare, voglio tenerlo in mente...Chissà che iniziando il Mondiale bene, riprendendo fiducia, forse possa avere una grande chance di prendere quel posto, qualora Dovizioso non abbia più voglia di continuare".