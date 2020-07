Quartararo impressionante: 1:36.806 , nella terza sessione di prove libere sigla il miglior tempo assoluto sul circuito di Jerez. Il pilota del team Petronas è riuscito a trasformare la sanzione di ieri (fuori dai primi 20 minuti di FP1) in un'opportunità, è riuscito a 'studiare' soprattutto le curve 10 e 11 dove ha sempre fatto particolare fatica cercando come migliorare e il risultato si vede... Show dei piloti italiani : guizzo nel finale di Rossi , che riesce a guadagnarsi l'accesso diretto al Q2 con l'ottavo tempo. Ma non c'è solo lui nella top ten: Morbidelli , già protagonista venerdì chiudendo al comando delle Libere 2, è 7°. Ottime anche le prestazioni di Bagnaia e Dovizioso , rispettivamente 9° e 10° nella combinata.

La classifica completa

Michelin, Taramasso sulle scelte della gara: "Si va verso media o dura all'anteriore, al posteriore invece soft o media". Passi avanti di Rossi, entranto nella top ten, sui suoi problemi avuti soprattutto ieri Taramasso ha spiegato: "Si tratta di un problema di lunga data, legato al suo stile particolare di guida: lui fa lavorare più la gomma sull'angolo rispetto agli altri piloti, questo porta a un degrado della performance. Ma troverà il modo per sfruttare al meglio le gomme". E in effetti si è visto già oggi, visto il tempo nelle Libere 3 firmato Rossi.

Tardozzi: "Caldo grande problema per la gara"

Ducati, Tardozzi: "Ieri sera Dovizioso ha fatto un cambiamento di setting per cercare di trarne maggior vantaggio soprattutto in frenata". Sui temi decisivi della gara: "Il caldo sarà il vero grande problema, il passo si avvicinerà più all:1:39 o addirittura all' 1:40, sarà un GP difficilissimo per i piloti dal punto di vista fisico". Sul sistema per variare l'altezza della moto visto sulla Pramac di Miller: "È a disposizione di tutti i nostri piloti, loro sanno come e quando usarlo, è una loro decisione".