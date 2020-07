Valentino Rossi chiude il primo Gran Premio della stagione 2020 di MotoGP sul circuito di Jerez a secco di punti. Il pilota di Tavullia si è ritirato dopo un guasto tecnico a sette giri dal termine, mentre si trovava a metà gruppo. Un problema ancora da verificare per il team Yamaha, che può comunque sorridere per il secondo posto di Maverick Vinales. Per l’altra M1, invece, va in archivio un weekend difficile. "Abbiamo sofferto nel pomeriggio le temperature alte – ha esordito il pilota di Tavullia -. Non riusciamo a far lavorare bene la gomma posteriore e per questo sono un po' in difficoltà. In gara non avevo il passo per lottare per il podio. Poi abbiamo avuto un problema tecnico: la moto si è spenta in rettilineo, è andata in protezione. Dobbiamo capire cosa è successo".