14/14

MORBIDELLI, NESSUNA FRATTURA - La tac cui e' stato sottoposto Franco Morbidelli "ha escluso fratture" e complicazioni. Lo ha detto il dottor Michele Zasa, medico della clinica mobile della MotoGP, parlando a Sky. "Morbidelli è sempre stato cosciente, e' in buone condizioni tenuto conto dell'importanza della caduta, e in considerazione di questo lo terremo in osservazione in ospedale per 24 ore"