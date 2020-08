Zarco sotto i ferri, domani atteso in Commissione

È arrivato il giorno dell'intervento per Zarco, che a Spielberg nell'incidente con Morbidelli si è procurato la microfrattura dello scafoide al polso destro. Domani verrà ascoltato dalla Commissione disciplinare insieme al pilota italo-brasiliano, ma non si tratta degli unici due piloti convocati. Per gli screzi in gara convocati anche Oliveira e Pol Espargaró, già ascoltati per quanto successo nel Q1 Petrucci e Aleix Espargaró

Aggiornamenti importanti sul fronte MotoGP in vista del GP di Stiria, occhi puntati sull'Italia. A Modena Zarco in sala operatoria dalle 13 circa dopo la microfrattura dello scafoide al polso destro che si è procurato in seguito al pauroso incidente con Morbidelli (qui il video con lo Sky Tech), l'intervento dovrebbe durare circa un'ora e mezza. Giovedì è previsto invece il ritorno in pista del francese, che avrà due appuntamenti importanti: il primo con i medici per ottenere il via libera a correre, il secondo con gli Stewards per la tragedia sfiorata domenica nell'incidente, nel quale hanno rischiato grosso anche Valentino Rossi e Maverick Vinales.