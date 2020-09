AS: Martin positivo al Covid-19, salterà Misano 1

Altri piloti positivi al coronavirus?

approfondimento

Gare, interviste, rubriche: Misano speciale su Sky

Come già successo in Formula 1 con Sergio Perez, Martin dovrà restare in isolamento a casa e non potrà tornare nel paddock del Motomondiale fino a quando i test al Covid-19 non daranno esito negativo. Non è da escludere che Martin possa tornare in pista per il secondo appuntamento di Misano fissato per il 20 settembre: AS riferisce infatti che il tampone risale a qualche giorno fa. Non solo: il quotidiano spagnolo specifica che potrebbero esserci altri piloti positivi al coronavirus nelle altre categorie. L’ufficialità potrebbe arrivare giovedì 10 settembre, data della conferenza piloti del GP di Misano: Martin diventerebbe così il primo pilota del Motomondiale a contrarre il Covid-19. Lo spagnolo, tra l’altro, è il pilota individuato dalla Ducati come probabile sostituto di Jack Miller in Pramac per il 2021.