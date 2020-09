Pecco, al rientro dall'infortunio, termina al 18° posto le Libere di Misano: "Mi sono sentito abbastanza bene da subito. Il dolore c'è, ma è gestibile". Sul futuro: "Non sarà semplice, ma spero di approdare nel team Ducati ufficiale, è il mio sogno da quando sono bambino. Se dovessi restare in Pramac comunque non mi mancherebbe nulla, cadrei in piedi"

Resta da definire il pilota che affiancherà Miller l'anno prossimo in Ducati: "Ora il pensiero principale è quello di divertirmi, se riesco a guidare con serenità come facevo prima dell'infortunio sicuramente sarà più facile approdare nel team ufficiale. Questa è la mia ambizione da quando sono bambino, so che non sarà semplice ma spero con tutto il cuore di farcela. Se poi dovessi restare in Pramac cadrei in piedi, non mi mancherebbe nulla".