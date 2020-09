Nel corso delle prove libere a Misano, la Ducati ha svelato la nuova livrea che sarà utilizzata per i due GP in programma al World Circuit “Marco Simoncelli”. Le carene delle moto di Dovizioso e Petrucci sono state personalizzate con il logo della Motor Valley, associazione no profit che punta a valorizzare i grandi brand motoristici dell’Emilia-Romagna, i musei aziendali, le collezioni private, i circuiti, le scuole di guida e gli organizzatori di eventi di stampo motoristico

VIDEO. DUCATI, CODONE PIU' SAGOMATO