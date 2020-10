MotoGP 2020, il Mondiale più pazzo

Mir, il leader a zero

La classifica

Mir è il nuovo leader del Mondiale, 4° Dovizioso

In tutto questo proliferare di vincitori, chi ci troviamo in testa al campionato? Un pilota che non ha mai vinto quest'anno! Joan Mir. Anche in questo caso ci troviamo davanti ad una novità assoluta: non era mai successo nella storia del motomondiale che il leader di campionato alla 10^ gara non avesse ottenuto nemmeno un successo. Se poi vogliamo affondare il coltello...nella statistica, Mir non solo non ha vinto quest’anno, ma è ancora in attesa della prima vittoria in top-class.

Se Mir vincesse il titolo senza nessuna vittoria, sarebbe un'ulteriore prima assoluta: nessuno ha mai vinto un titolo senza vincere GP. Il numero minimo di vittorie per un mondiale è 2 (Leslie Graham nel 1949, Umberto Masetti nel 1950 e 1952, Nicky Hayden nel 2006).