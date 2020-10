Nakagami rinnova con Honda: accordo pluriennale

Dal 2021 Nakagami correrà nel team LCR Honda al fianco di Alex Marquez: ha firmato un contratto biennale senza che sia precluso un ulteriore allungamento, avrà a disposizione la moto ufficiale per puntare sempre più in alto. Questa settimana andrà a caccia del 1° podio stagionale: GP del Teruel live alle 13 su Sky Sport MotoGP (canale 208)

È ufficiale: raggiunto l' accordo tra Honda e Takaaki Nakagami , è arrivato il comunicato del team con l'annuncio del rinnovo. Il contratto di base è biennale senza che sia precluso un ulteriore allungamento . Come anticipato, Nakagami avrà la moto ufficiale e il pieno supporto di HRC. L'intesa arriva dopo i grandi passi avanti fatti in questa stagione dal pilota giapponese, attualmente 5° in classifica a 29 punti di distanza dal leader Mir .

La gioia di Nakagami: "Sono molto felice di poter continuare a correre con il Team LCR Honda. Sono grato alla Honda per il suo supporto, che mi ha permesso di esprimere tutto il mio potenziale in questa stagione. Farò del mio meglio per ottenere risultati importanti nelle prossime gare e per costruire una base solida per il 2021. Abbiamo obiettivi sempre più ambiziosi".