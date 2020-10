Franco Morbidelli diventa il primo italiano a vincere in MotoGP ad Aragon, rientrando anche in corsa per la lotta al Mondiale: "Sapevo di dover essere aggressivo, è venuto tutto facile. Sono stato costante, è stata una gara fenomenale e una vittoria costruita dalla squadra" GP TERUEL, GLI HIGHLIGHTS DELLA GARA

Franco Morbidelli esulta al termine di un GP Teruel dominato fin dall'inizio, che lo riporta in piena corsa per il Mondiale, dove accusa 25 punti di ritardo a tre gare dal termine. Per il pilota del Team Petronas, secondo successo stagionale dopo Misano (10° in tutte le classi) e primo in assoluto di un italiano ad Aragon, dove ha posto fine a un monopolio di 9 vittorie spagnole iniziate da Dani Pedrosa nel 2012. "E' stata forse la gara più bella della mia vita, sapevo di dover fare una gara aggressiva, quando ho visto di avere spazio mi sono detto di dare il massimo giro dopo giro - ha detto Morbidelli a Sky Sport -. La concentrazione era al massimo, il feeling era bellissimo, mi è venuto tutto facile, è stata una gara fenomenale, sono stato sempre costante".