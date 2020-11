La rimonta Mondiale di Andrea Dovizioso, staccato di 28 punti da Mir, passa da Valencia, dove domenica si corre il GP d'Europa: "Ogni gara è a sé stante, non si possono fare previsioni. Voglio dare tutto sino all'ultima corsa con la Ducati, può ancora accadere di tutto". Petrucci: "Riscontri positivi dai test effettuati da Pirro" GP EUROPA SU SKY: GUIDA TV

Riparte dal circuito Ricardo Tormo di Cheste a Valencia la rincorsa al titolo Mondiale di Andrea Dovizioso, uno degli osservati speciali al Gran Premio d’Europa, primo degli ultimi tre appuntamenti consecutivi della stagione MotoGP 2020. Reduce da due opache prestazioni ad Aragon, il pilota della Ducati è ancora ampiamente in corsa per il titolo, quinto in classifica con 28 punti da recuperare sul leader Mir. Dovi, che a fine stagione lascerà la Rossa di Borgo Panigale, ha già vinto a Valencia nel 2018, al termine di una strepitosa gara sul bagnato.

"Voglio dare tutto fino alla fine" leggi anche Rossi, primo tampone positivo: Valencia in dubbio "Le due gare al MotorLand Aragón sono state davvero difficili per noi: abbiamo sofferto molto e ovviamente i risultati che abbiamo ottenuto non sono stati in linea con le nostre aspettative - ha spiegato Dovizioso -. Dopo una settimana di riposo, torniamo in pista molto motivati: mancano tre gare alla fine del campionato e sappiamo che può ancora accadere di tutto. Quest’anno ogni Gran Premio si è rivelato una storia a sé stante: mi restano tre gare insieme a Ducati e cercherò di dare sempre il massimo fino alla fine".