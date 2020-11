Paolo Ciabatti, direttore sportivo della Ducati, commenta ai microfoni di Sky Sport il passaggio di Luca Marini al team Esponsorama: "Garantiremo alla sua squadra un supporto tecnico di livello, potrà essere competitivo". Nieto: "Orgogliosi di portare il nome di Sky VR46 in MotoGP". Xaus gli dà il benvenuto: "Contento di lavorare con giovani italiani" MARINI IN MOTOGP CON TEAM ESPONSORAMA

Paolo Ciabatti commenta a Sky Sport l'ingaggio di Luca Marini ed Enea Bastianini in MotoGP con la Ducati, con cui correranno nel 2021 nel team Esponsorama: "Siamo contenti, ci è voluto tempo perchè abbiamo dovuto mettere alcune tessere, ma adesso possiamo dire che Marini e Bastianini correranno con Ducati il prossimo anno in MotoGP - ha detto il Direttore Sportivo della Ducati -. Il team Esponsorama è conosciuto come Avintia, quello con cui quest'anno corrono Zarco e Rabat. Abbiamo rinnovato un supporto tecnico ancora migliore, perché riteniamo che nel loro anno da rookie, Luca ed Enea potranno essere competitivi. Ci aspettiamo da entrambi che si giochino le loro carte nel finale di Moto2, sarebbe bello avere uno dei due come nuovo campione del mondo. Esordiranno in un campionato molto competitivo e difficile facendo i passi giusti, pur senza mettergli troppa pressione. Non servono i risultati nelle prime gare, ma le prestazioni".

Nieto: "Seguirò il percorso di Marini in MotoGP" leggi anche Moto2-Moto3, piloti italiani a caccia dell'impresa Questo il commento di Pablo Nieto: "Sono molto orgoglioso per Luca, si merita la MotoGP - ha detto il Team Manager Sky Racing Team VR46 -. E' grazie anche alla squadra che questo progetto ha portato Marini in MotoGP, con Bezzecchi e Vietti in Moto2. Seguirò anche il percorso di Marini in MotoGP in qualità di team manager, sarà sicuramente un bel lavoro".

Bezzecchi: "Passaggio in MotoGP super meritato" Marco Bezzecchi, attuale compagno di squadra di Luca in Moto2: "Sono contentissimo per lui, sarebbe stato uno scandalo se non fosse passato in MotoGP, se lo merita tantissimo, forse anche più di altri che già corrono in MotoGP. Spero che da qui alla fine del Mondiale riesca a recuperare punti, magari ci riusciremo insieme".