Maverick Vinales dice in pratica addio alla rimonta iridata. Lo spagnolo, che scatterà dalla pit lane dopo aver punzonato il 6° motore di questo 2020, ha alzato bandiera bianca nonostante la matematica lo tenga ancora in gioco, con soli 19 punti di ritardo da Mir a tre gare dal termine. Lo spagnolo deve anche fare i conti con la positività al Covid del suo telemetrista, che ha ridotto l'organico al suo box.

Parlando con la stampa, Vinales non è stato molto tenero con Yamaha: "E' un weekend complicato, sarà inutile prendere rischi se non avrò buon feeling con la moto. Altrimenti spingerò, senza un obiettivo preciso - ha detto lo spagnolo alla stampa -. Abbiamo perso il titolo e la stagione, era accaduto anche nel 2017. Paghiamo l'errore di Jerez. Con il motore ho sofferto tutta la stagione, ci sono tante cose che non vanno nel verso giusto. Senza Marquez era un grande occasione per vincere il Mondiale, lui e Honda sono di un altro livello. Peccato non averla sfruttata".