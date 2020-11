Valentino dà il benvenuto in MotoGP al fratello Luca, nel 2021 in pista con il team Ducati Esponsorama: "Diceva sempre di aspettarlo perchè sarebbe arrivato in top-class e avremmo corso insieme, io facevo due conti e non pensavo fosse possibile, sono contento che abbia avuto ragione lui" MARINI IN MOTOGP CON TEAM ESPONSORAMA

Sabato speciale a Valencia, per Valentino Rossi: in mattinata il rientro in pista nelle terze prove libere del GP d'Europa, dopo aver saltato per Covid le due gare di Aragon. Nel primo pomeriggio l'annuncio del passaggio di suo fratello Luca in MotoGP: l'anno prossimo correrà con il team Ducati Esponsorama, al fianco di Enea Bastianini.

"Luca ce l'ha fatta, sono davvero contento per lui, da due anni mi dice 'Aspettami, un giorno correremo insieme' ed ha avuto ragione. Le prime volte facevo due conti e non pensavo fosse possibile, invece sono contento che abbia avuto ragione lui, non ha mai smesso di crederci. Sarà molto bello l'anno prossimo", dichiara Valentino ai microfoni di Sky.