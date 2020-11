Rossi: "Ho temuto di non finire la stagione"

Valentino Rossi è tornato in pista a Valencia dopo quasi un mese di assenza a causa della positività al Covid-19: "Ho temuto di non finire la stagione, non mi negativizzavo al contrario dei miei amici. Luca Marini in MotoGP? Sono contento, mi aveva detto che un giorno avremmo corso insieme" MOTOGP, GLI HIGHLIGHTS DELLE QUALIFICHE

Valentino Rossi è tornato in pista dopo quasi un mese nella seconda giornata del GP d'Europa, terz'ultimo appuntamento del Mondiale MotoGP. Il pesarese è stato assente a causa della positività al Covid-19, che lo ha costretto al forfait nel doppio appuntamento di Aragon. Rossi, ottavo nelle terze libere, scatterà dalla 17^ casella in griglia.

"Contento per Luca Marini, mi diceva che avremmo corso insieme" "Ho temuto di non finire la stagione perchè mentre tutti i miei amici si negativizzavano, io no. Sapevo di gente che è rimasta positiva per 50 giorni è pensavo di non riuscire a rientrare. Quello sarebbe stata una grande beffa - ha spiegato Valentino Rossi a Sky Sport -. È stata molto dura". Rossi ha poi accolto il fratello Luca Marini, prossimo al passaggio in MotoGP nel 2021: "Luca ce l'ha fatta e sono contento per lui, mi diceva sempre che un giorno avremmo corso assieme ed ha avuto ragione. Non pensavo fosse possibile facendo i conti, invece sono contento che abbia avuto ragione".

"Fortunatamente sono stato bene fisicamente" "E' stata una bella sensazione tornare in moto e rientrare ai box - ha detto Rossi -. E' stato un lungo periodo, sono stato quasi 25 giorni chiuso in casa ed è stata difficile. Fortunatamente sono stato bene fisicamente, ho avuto la febbre per 2-3 giorni ma poi sono stato bene".

"Bisogna stare attenti, molto facile infettarsi" "Vi ho seguito da casa, c'erano le due gare di Aragon. Fate un bel lavoro - ha scherzato Valentino, che poi si è fatto più serio -. E' un momento delicato in Yamaha, ma un po' dappertutto. Bisogna stare attenti a tutti, è molto facile infettarsi. Bisognerà stringere i denti per finire il campionato".