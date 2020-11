Rientro alle corse sfortunato per Rossi. A cinque giri dal via del GP Europa, il pilota Yamaha è stato costretto a ritirarsi a causa di problemi tecnici: la sua M1 si è fermata da sola in mezzo alla pista. "Stavo prendendo un po’ di ritmo, poi la moto si è rotta", commenta Valentino dopo il rientro al box. Per la prima volta in carriera Rossi termina quattro gare consecutive senza punti (quello di oggi è il suo 412° GP fra tutte le classi, il 352° in top-class)

MIR VINCE A VALENCIA E IPOTECA IL MONDIALE