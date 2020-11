Valentino Rossi vuole interrompere la serie di quattro gare senza punti nel secondo round consecutivo a Valencia: "Abbiamo meno stress rispetto all'ultima gara, quando non sapevo se avrei corso. Abbiamo faticato con il grip, dobbiamo lavorare per migliorarci". Vinales: "Non ho nulla da perdere, ma lottare per il titolo sarà difficile" GP VALENCIA, LA GUIDA TV SU SKY

Obiettivo riscatto. Valentino Rossi torna in pista a Valencia dopo il particolare weekend scorso: il pilota della Yamaha era infatti rientrato dopo quasi un mese di stop a causa della positività al coronavirus nelle terze libere e nelle qualifiche del GP d'Europa, terminando poi la sua gara per un problema elettrico alla sua M1. Vale, che a Valencia è salito per otto volte sul podio, comprese due vittorie, non va a punti da quattro gare: in carriera non gli era mai accaduto.

"Peccato per domenica scorsa, abbiamo altra possibilità" leggi anche Rossi si ferma al 5° giro: "Un problema elettrico" "Rispetto al GP della scorsa settimana, ci avviciniamo a questa gara con maggiore calma - ha spiegato Rossi -. Questa volta so che potrò salire sulla mia moto e questo allontana molto stress, per me e per il team. Possiamo concentrarci sul lavoro e migliorare quanto fatto la scorsa settimana. E' un peccato non aver finito la gara, ma abbiamo un'altra possibilità domenica. Sappiamo che non sarà facile, abbiamo faticato con il grip la scorsa settimana. Per questo siamo molto concentrati nel tentare di migliorarci".