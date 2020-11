Bagnaia: "Squalifica esagerata"

"Non sapremo mai effettivamente come siano andate le cose, è difficile per me commentare, purtroppo questa è una pagina un po' scura del nostro sport. Sono successe cose simili in altri sport, nel nostro è la prima volta. Penso che 4 anni di squalifica siano veramente eccessivi. Penso sia stata sfortuna, la sua, oppure qualcosa che non so ma mi dispiace per Andrea, ha sempre dimostrato di essere uno dei più forti piloti soprattutto nel corpo a corpo, è sempre stata una bella presenza nel Mondiale. Spero che non si ripeta più quanto successo. Ribadisco: si tratta di una squalifica esagerata, fuori di testa, anche se io non sono nessuno per poter dire cosa sia realmente successo, un motivo ci sarà se gli anni dato 4 anni di squalifica, anche se è sicuramente eccessivo".