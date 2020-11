Morbidelli: "Forcada è un fenomeno, un vero crack"

Morbidelli partirà davanti a tutti nel GP di Valencia, penultimo appuntamento della stagione. Franco riporta un italiano in pole a Valencia per la prima volta dal 2014, quando fu Valentino Rossi il più veloce in qualifica. In generale, si tratta della sesta pole per l’Italia in top-class sul circuito Ricardo Tormo. Il dato della pole di Morbidelli è ancor più sorprendente se si considera che la settimana scorsa il pilota Petronas ha chiuso 11° in gara su questa stessa pista nel GP Europa: "Con la mia squadra mi trovo veramente bene, insieme riusciamo ad analizzare molto bene quello che succede sulla moto in questo modo siamo in grado di fare le mosse giuste per il weekend successivo – spiega Morbidelli, intervistato da Sandro Donato Grosso –. Se riusciamo a migliorare così tanto da un GP all’altro, è perché lavoriamo in maniera clinica e precisa".