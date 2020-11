Con Antonio Boselli aggiornamenti sul pilota Aprilia che nel 2021 sostituirà Iannone: niente da fare per l'operazione con Di Giannantonio. C'è stato un interessamento per Fernandez, ma la negoziazione sembra difficile. Il nome nuovo è quello di Joe Roberts, 23enne californiano impegnato nel Mondiale di Moto2. Ma attenzione anche a Savadori. Bonora, Race Manager Aprilia: "In lizza anche lui, si sta giocando la sua chance"

