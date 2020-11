Momento di grande emozione e riconoscenza prima del via del GP di Portogallo, ultimo appuntamento della stagione. I piloti della MotoGP hanno infatti voluto tributare un lungo e sentito applauso a Carmelo Ezpeleta, CEO di Dorna, ringraziandolo così per essere riuscito a portare a termine un Mondiale fortemente condizionato dall'emergenza sanitaria. Dopo l'annullamento della prima gara di MotoGP in Qatar, in cui corsero solo Moto2 e Moto3 (già in loco per alcuni test), il calendario è stato posticipato a luglio: da quel momento una non stop di gare ha permesso lo svolgimento regolare del Campionato.