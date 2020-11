La stagione 2020 si è chiusa a Portimao con gli ultimi verdetti: Bastianini regala all'Italia il Mondiale Moto2 grazie a una domenica gestita alla perfezione, Arenas è campione in Moto3 nonostante la super rimonta di Arbolino. In MotoGP Oliveira vince la sua seconda gara, con Morbidelli sul podio e secondo in campionato. Ducati trionfa nella classifica costruttori, nel giorno dell'addio di Dovizioso (lo attende un anno sabbatico). Rossi saluta la Yamaha ufficiale e passa in Petronas LE CLASSIFICHE DEL MONDIALE 2020

Grandi emozioni a Portimao, dove il portoghese Miguel Oliveira vince l'ultima gara dell'anno nel GP di casa, davanti a Miller e Morbidelli, con l'italiano che chiude il campionato al 2° posto in classifica. Dovizioso rimonta fino al 6° posto nel suo ultimo GP in Ducati, Rossi lascia la Yamaha ufficiale con un 12° posto. Fuori Mir, alla prima gara da iridato. Grande risultato per la Ducati, che si laurea campione del mondo costruttori.

La rimonta di Dovi, le emozioni di Rossi vedi anche Rossi e Dovi, abbracci emozionanti ai box. VIDEO Andrea Dovizioso, scattato 12° dalla griglia di partenza, rimonta fino al 6° posto e chiude il Mondiale al quarto posto: una piccola soddisfazione nel giorno dell'addio alla Ducati dopo otto anni. Meglio di lui in campionato fa Franco Morbidelli, che sale ancora una volta sul podio e chiude alle spalle di Mir. Grandi emozioni a fine gara per Valentino Rossi, che chiude il capitolo con la Yamaha ufficiale dopo ben 15 anni: dal 2021 il 'Dottore' comincerà il suo "secondo tempo" della carriera con il Team Petronas.

Moto2, la gioia mondiale di Bastianini Le parole Bastianini: "Il Mondiale è un sogno che si avvera" Per il quarto anno di fila l'Italia ha il suo campione del mondo. Dopo Morbidelli, Bagnaia e Dalla Porta, il 2020 è l'anno di Enea Bastianini. A Portimao vince Remy Gardner, Marini è protagonista di una gara meravigliosa e chiude 2°. Lowes, 3°, fa il record della pista a 4 giri dal termine con il polso dolorante, ma il 5° posto di Bastianini regala ad Enea gli 11 punti più importanti della sua carriera. "E' un sogno che si realizza, è stata una gara difficile da gestire", ha detto a Sky Sport l'italiano, che dal prossimo anno farà coppia in MotoGP con Luca Marini, altro grande protagonista della stagione.