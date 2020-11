"Non posso più aspettare": l'attesa è finita. Non per il rientro in pista, ma almeno per il nuovo casco. Il piano iniziale di Marc Marquez era di indossarlo quest'anno, ma visto come sono andate le cose (il campione del mondo della Honda è caduto a luglio nel primo GP di Jerez procurandosi la frattura all'omero del braccio destro, dovendo poi subire due interventi) l'appuntamento è stato rimandato, il casco con il design inedito debutterà nel 2021. Marquez spiega i dettagli del progetto, che presenta in netta evidenza il colore rosso e il disegno della formica: "Riflette quello che sono io dentro. Volevo un casco più semplice, con più strisce verticali, che irrompessero rendendo il casco più compatto. Per la prima volta abbiamo usato la formica completamente in rosso su base rossa".