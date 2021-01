Sarà ancora come prima o avrà perso qualcosa di quella sua elastica, perfetta efficienza? Questo è uno dei tanti punti interrogativi che riguardano Marc Marquez, il cui futuro è ancora da chiarire: non ci sono comunicati ufficiali sulla data del rientro. La fretta ha già fatto danni quest'anno, meglio non averne più: in attesa di rivederlo in pista, ripercorriamo il 2020 dell'otto volte campione del mondo spagnolo

È stato un po' come comprare un meraviglioso telefonino nuovo, estrarlo dalla confezione, caricarlo, installare le proprie applicazioni, cominciare ad usarlo e farlo cadere senza nessun danno, continuare felici a smanettare e farlo cadere una seconda volta, ma con danni evidenti. Così è stata la prima gara di Marc Marquez in questo 2020 maledetto a Jerez . Una caduta/non caduta delle sue , una rimonta semplicemente strabiliante, imbarazzante per gli altri, poi una seconda caduta , questa volta vera con la ruota anteriore che spezza al campione spagnolo l'omero destro.

Le tre operazioni

approfondimento

Marquez, tempo e pazienza per tornare in pista

Fin qui brutto, ma in fondo accettabile. Un pilota con un fisico strepitoso come lui, allenato, elastico, sano, con una voglia assoluta di ritornare a regnare sul suo mondo avrebbe superato anche questa. Invece alla sua fretta di tornare si è aggiunta l'errata valutazione dei medici che lo hanno operato e lasciato andare a provare la sua moto qualche giorno soltanto dopo visti i 2 GP consecutivi. Insomma prova, ma non riesce a guidare, si ferma, torna a casa e si allena moltissimo per recuperare al più presto e difendere il suo titolo. Ma anche questa volta le cose non vanno bene e aprendo una finestra si stacca la placca avvitata sull'osso fratturato in più punti.

È necessaria una nuova operazione. Gli viene avvitata una seconda piastra. Questa volta il recupero procede con molta calma in più, ma non basta. Passano i mesi e il braccio non guarisce, anzi peggiora ed ecco che diventa necessaria una terza operazione che Marc fa a Madrid e non più a Barcellona con medici diversi e ci auguriamo più bravi. Sono 8 ore di operazione con trapianto di pezzetti di osso iliaco e si scopre che c'è anche una piccola infezione. E allora giù di terapia antibiotica e di pazienza.