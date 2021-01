Il team giapponese valuta la promozione di Jose Manuel Cazeaux (attualmente capotecnico di Alex Rins) al ruolo di Team Coordinator per sostituire David Brivio. Ma non è l'unica idea per la prossima stagione: facciamo il punto

Momento delicatissimo in casa Suzuki. Nella sede di Hamamatsu sono in corso miriadi di incontri per definire il post Davide Brivio. Superato lo choc iniziale di rimanere senza una guida (peraltro tutto è successo nel periodo di vacanza, che in Giappone dura rigorosamente fino al 6 gennaio) è evidente che la Suzuki deve accellerare la riorganizzazione, che è impellente. L'approccio giapponese è sempre stato cadenzato nelle tempistiche e moderato nelle scelte. Per questa ragione l'ipotesi che potrebbe prendere a rigor di logica più forma è quella di una divisione delle competenze interne con una possibile promozione di Jose Manuel Cazeaux da capotecnico di Alex Rins ad una sorta di Team Coordinator.