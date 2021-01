Dovizioso punge la Ducati, intervistato dalla Gazzetta dello Sport: "Non hanno avuto un comportamento trasparente con me. Non abbiamo mai negoziato, non ho ricevuto alcuna offerta". Su Dall'Igna: "Nel 2020 la comunicazione tra noi era pari a zero, ma anche prima era del 30%. Per andare d'accordo con lui non devi contraddirlo" MOTOGP, IL FILM DEL 2020 Condividi:

"Il mio non è un bisogno di fermarsi. Si è trattato di cambiare e ripartire, io ho voglia di fare, solo in un modo diverso": con queste parole Dovizioso apre l'intervista alla Gazzetta dello Sport, facendo riferimento allo stop deciso a fine stagione, con "la passione per il motocross che mi obbliga ad essere preparato di più". Dovi torna sul 2020: "Lungo", ma non solo. Anno vissuto quasi da separato in casa? "Oggi possiamo dirlo anche senza il quasi". "Non c'è stato un comportamento trasparente della Ducati, a differenza di Petrucci, a cui prima della stagione è stato detto che non ci sarebbe stato posto. Ma poi Dall'Igna ha dichiarato che in quel famoso meeting fatto a metà 2019 tra il Sachsenring e l’Austria, aveva capito che era finita".

"Non ho mai ricevuto un'offerta da Ducati" Dall'Igna a GpOne ha spiegato di aver capito che nessuno dei due volesse continure, ma Dovizioso replica: "No. Quello doveva essere un meeting tecnico. C'erano idee diverse, c'era attrito e volevamo un incontro con tutti gli ingegneri. È iniziato come meeting tecnico, ma è diventato un confronto tra noi due e, non so come descriverlo, Gigi si è sentito...colpito, attaccato. Per me lui lì ha chiuso le porte, ma le ha chiuse stando zitto. E quel che dice è la conferma. Però nel 2020 sono state fatte dichiarazioni sulla mia motivazione. Ora sappiamo che non era la verità. Non è stato trasparente. Perché la situazione in Ducati nel 2020 era quella del 2019, del 2018..."."Si diceva che Dovizioso chiedeva questo o Ducati poteva dare questo... tutte balle. Non abbiamo mai negoziato, soprattutto non è mai arrivata un'offerta. E, quindi, non ne abbiamo mai rifiutato una bassa. È la conferma che nella riunione del 2019 per Gigi è finita", aggiunge Dovizioso. Propriol riguardo la presa di posizione di Dall'Igna, l'ex ducatista non ha dubbi: "Tutte le decisioni prese da quando c'è lui, sono sue. Come Lorenzo al posto di Marquez nel 2017. A inizio 2016 c'era stata la possibilità di prenderlo, ma Gigi aveva già deciso di volere Lorenzo". Il rapporto con Dall'Igna è stato dunque particolarmente delicato: "Per andar d'accordo con Gigi non devi metterti contro. Invece, sostenendo io certe idee, siamo andati in contrasto. Altre Case hanno fatto conferenze chiedendo scusa ai piloti, noi mai. Il pilota in Ducati ha sempre più pressione. 'Si può fare di più, si può fare di piùì, ed è vero. E indipendente che tu sia secondo nel Mondiale o la prima o terza Ducati, viene trasmesso questo. Finché vai bene ok, ma appena fai male...boom, disastro. Una gara, due, un anno, due, fatichi a essere rilassato".

"Non c'è stata trasparenza, comportamento non leale" L'a.d. Claudio Domenicali in questi mesi pubblicamente è stato silenzioso: "Non l'abbiamo mai sentito. Anche dopo l'addio non ho sentito nessuno. Mi ha mandato un messaggio a fine stagione, salutando. E io ho salutato lui". "Non c'è stata trasparenza e non è stato un comportamento leale. Avrei considerato la possibilità KTM in modo diverso", ribadisce Dovizioso. E ancora su Dall'Igna: "Nel 2020 il nostro rapporto era a zero. Ma gli anni passati era... 30%? Non di più. Da quando è arrivato Jorge - ma non perché c'era lui -, dal 2017 a forza di discutere e andare in contrasto io e la mia squadra ci siamo un po' isolati. Non abbiamo più parlato per sviluppare la moto, solo commentato cosa succedeva. Da un lato la vivi meglio, ti incazzi meno. Ma per me in un team ufficiale serve lavorare per fare prestazione e sviluppo. Non ci sono stati più meeting per sviluppare la moto. Eppure in Ducati c'è il potenziale per farlo, competenza e bravura sono altissime. È l'unica cosa che mi fa arrabbiare di questi 8 anni, difficili ma spettacolari, con un approccio diverso avremmo potuto fare di più. Dal 2017 con Gigi non ci siamo più messi con tranquillità a parlare. No. Io davo il feedback, lui lo prendeva e gestiva nel migliore dei modi. Come in F.1. L'impostazione del team è così: più ingegneri e gestione di tante cose. E per me la Ducati, rispetto ad altre Case, è più brava a farlo. Per questo siamo rimasti competitivi, anche se la moto, la somma di tutto, non lo era altrettanto. È mancata la visione dall'alto della moto".