Il conto alla rovescia è cominciato, manca sempre meno alle presentazioni dei team: in attesa di scoprire le nuove moto Vera Spadini è andata a Tavullia per scoprire come Franco Morbidelli, vice campione del mondo 2020, si stia preparando al Mondiale. In Petronas avrà al suo fianco Rossi: "Mi aspetto un clima più disteso. Sarà un'avventura bella e affascinante. Ho ripreso gli allenamenti, voglio prepararmi al meglio"

